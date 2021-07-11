Повторные выборы. Во время выездного голосования серьезных нарушений не выявлено

Наблюдатели общественного фонда «Общее дело» провели накануне мониторинг голосования вне помещений на повторных выборах депутатов местных кенешей в Бишкеке, Оше и Токмаке.

Всего охватили 43 УИКов, из них 25 — в Бишкеке, в Оше — 15 и Токмаке — 3. Серьезных нарушений на наблюдаемых участках не выявлено, кроме процедурных на одном участке в южной столице.

Согласно отчетам наблюдателей, реестр заявлений о голосовании вне помещений был размещен на всех 43 УИК. Не выявлено ни одного случая внесения избирателей в реестр заявлений о голосовании вне помещения после закрытия реестра.

На всех 43 УИК наблюдателям были продемонстрированы пустые переносные ящики для голосования вне помещения.

В 42 УИК пустые переносные ящики были опечатаны печатью участковой избирательной комиссии и только в УИК № 5322 в Оше процедура опечатки не прошла полностью, в связи с чем наблюдатель заполнил инцидентную форму.

На 42 УИК контрольный лист был подписан всеми присутствующими на участке и опущен в переносной ящик для голосования вне помещения, и в том же УИК № 5322 по Ошу было замечено процедурное нарушение.

Меры предосторожности и рекомендации, связанные с COVID-19, были соблюдены лишь на 32 УИК, на одном — частично, а на 10 не соблюдали вовсе.

Не было ни одного случая препятствия наблюдению или получению необходимой информации для наблюдения, никто не влиял на волеизъявление избирателей, и тайна голосования соблюдалась везде.

Члены всех 43 УИК регистрировали данные избирателей в бумажном списке избирателей при выдаче бюллетеня, также вносилась отметка «Проголосовал вне помещения для голосования».

Акты об окончании голосования были составлены на всех 43 УИК.

Досрочно на повторных выборах депутатов местных кенешей в Бишкеке, Оше и Токмаке проголосовали 3 тысячи 511 избирателей.