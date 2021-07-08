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Власть

Глава ГКНБ рассказал, как Орхана Инанды ранее удалось вернуть в Кыргызстан

В феврале 2021 года президента международного образовательного учреждения «Сапат» Орхана Инанды уже похищали и пытались вывезти из страны. Об этом на пресс-конференции сегодня сообщил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, Орхана Инанды пытались похитить несколько раз.

«Информация о попытках похищения гражданина Кыргызстана иностранными лицами была в 2015 и 2018 годах. По этим фактам 7 декабря 2019-го ГСУ ГКНБ начало досудебное производство. Тогда нами было установлено, что иностранец для реализации своих преступных целей предложил оперативному источнику содействовать в похищении президента «Сапата» Орхана Инанды. Когда узнав, что опять пытаются похитить Орхана Инанды, мы вызвали его и сообщили об этом. В феврале этого года его уже похищали и увозили. Мы вернули его в страну. Жена и его помощник знают, что в феврале Орхан Инанды исчез на три дня», — рассказал Камчыбек Ташиев.

По словам главы ГКНБ, сейчас расследуется, как Орхана Инанды на этот раз удалось вывезти из страны.

«Все будет известно по результатам расследования», — сказал он.

5 июля 2021 года президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире государственного телеканала TRT Haber заявил, что Орхан Инанды, один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Турцию.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

6 июля президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил в интервью, что правительство потребует скорейшего возвращения Инанды в Кыргызстан.

МИД Кыргызстана вручил ноту послу Турции и призвал вернуть Инанды на родину.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/200321/
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