Как вернуть Орхана Инанды на родину: у власти не должно быть никаких проколов

Дело об исчезновении гражданина Кыргызской Республики Орхана Инанды излишне политизировано, считает политолог Эмиль Каниметов. Он объяснил 24.kg, почему так думает.

По его словам, он проанализировал ситуацию, сложившуюся вокруг учредителя сети учебных заведений «Сапат».

«Де-юре действия государственных органов КР в связи с исчезновением Орхана Инанды, в принципе, соответствуют внутренним и международным правовым стандартам по защите прав человека — МВД сразу возбудило дело по статье «Похищение человека» и начало его поиски; ГКНБ вел свое расследование, руководитель правоохранительного ведомства также заявил, что розыск ведется по линии Интерпола. В то же время в HRW не исключали, что Орхана Инанды могли похитить за его предполагаемые связи с ФЕТО. Президент Садыр Жапаров ранее задавал вопрос главе Турции о пропавшем без вести в Кыргызстане Орхане Инанды, на что Реджеп Эрдоган ответил, что у него нет никакой информации и что он ничего не хочет слышать о сторонниках ФЕТО», — напомнил эксперт.

Он отметил, что теперь Реджеп Тайип Эрдоган заявляет об обратном.

Эмиль Каниметов считает, что дело об исчезновении Орхана Инанды политизировано и связано не только с неэффективностью правоприменительной практики или продажностью высших лиц, как заявляют некоторые активисты. Это связано прежде всего со столкновением интересов крупнейших стран, силы и масштабы которых выходят за рамки нашего региона.

Если Орхан Инанды является жертвой, то он, прежде всего, жертва столкновений, за которыми проглядываются силуэты масштабных геополитических игр.

Политолог считает недопустимым апеллировать к религиозным и этническим чувствам.

«Непримиримость многих участников дискуссии вокруг похищения кыргызстанца к властям страны, когда они выражают проклятия, призывают к перевороту, может только еще больше подчеркивать подозрения Реджепа Эрдогана о наличии крупнейшей агентурной сети в Кыргызстане», — сказал он.

«Теперь, когда президент Турции фактически признал, что Орхана Инанды вывезли из нашей страны, кыргызская сторона будет вынуждена действовать в рамках законодательной базы международных отношений. Де-юре не может и не должно быть никаких проколов», — заключил Эмиль Каниметов.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды ранее четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

5 июля 2021 года президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире государственного телеканала TRT Haber заявил, что Орхан Инанды, один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Турцию.