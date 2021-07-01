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Власть

Ситуация в Афганистане. Парламентская ассамблея ОДКБ обеспокоена

Совет Парламентской ассамблеи ОДКБ призвал этнические группы и политические силы в Афганистане к созданию благоприятных условий для продвижения мирного процесса в стране. В Душанбе (Таджикистан) сегодня прошла встреча совета.

Главы делегаций стран — участниц организации выступили с совместным заявлением.

Они выразили обеспокоенность высоким уровнем активности боевых действий в Афганистане, особенно в его северных провинциях, на фоне сворачивания иностранного военного присутствия и призывают все афганские этнические группы и политические силы к созданию благоприятных условий для продвижения мирного процесса и становления Афганистана в качестве независимого и нейтрального государства.

В совете также осудили теракты в Афганистане, жертвами которых становятся мирные граждане, и подчеркнули, что деятельность террористических группировок является одной из главных составляющих нестабильной ситуации в ИРА.

Совет Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности в связи с ухудшением обстановки в непосредственной близости от южных рубежей государств — членов ОДКБ обеспокоен и крайне высоким уровнем наркопроизводства в Афганистане, которое является одним из основных источников дохода террористических группировок в ИРА и призывает власти Исламской Республики Афганистан, в том числе Национальную ассамблею Афганистана, активизировать усилия по борьбе с этим злом.

Призывает международное сообщество, включая национальные парламенты и международные парламентские организации, наращивать гуманитарное содействие Афганистану с целью недопущения потоков афганских беженцев на территорию соседних стран.

Ранее сообщалось, что талибы захватывают большие территории, гособъекты, таможенный пункт на границе с Таджикистаном. Военнослужащих Таджикистана на границе с Афганистаном перевели на особый режим. Пункт «Шерхан-Бандар» является торгово-перевалочным и является стратегическим. В результате нападения некоторые правительственные силы Афганистана сдались им, а другие укрылись в Таджикистане.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199615/
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