Атака на Иран. Парламентская ассамблея ОДКБ выступила с заявлением

Совет Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности выступил с заявлением в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке и вокруг Исламской Республики Иран.

Выражена серьезная озабоченность в связи с военными ударами по территории ИРИ и развитием обстановки на Ближнем Востоке.

«Выступаем за проявление всеми сторонами сдержанности и отказ от действий, способных усугубить ситуацию в регионе. Считаем недопустимым применение силы и призываем к урегулированию существующих противоречий исключительно мирным путем на основе диалога, взаимного уважения и учета интересов всех сторон в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и Уставом ООН.

Призываем Организацию Объединенных Наций и Совет Безопасности ООН принять безотлагательные меры для противодействия подрыву международного мира и безопасности.

Подчеркиваем необходимость обеспечения суверенитета, безопасности и территориальной целостности Ирана. Заявляем о своей солидарности с правительством и народом Ирана, а также об их поддержке.

Выражаем искренние соболезнования семьям погибших», — говорится в заявлении.

В тексте также выражена глубокая озабоченность в связи с резкой эскалацией напряженности в Ближневосточном регионе. Отмечено, что подобные действия создают серьезную угрозу международному миру и безопасности. Подчеркивается недопустимость применения силы и силовых угроз в отношении суверенных государств.

28 февраля Соединенные Штаты и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В результате авиаударов разрушены объекты иранской нефтегазовой инфраструктуры, а также убиты высокопоставленные представители властей ИРИ, включая верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи. Иран в ответ начал наносить удары по всему Ближневосточному региону.