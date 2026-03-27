Власть
Сюжет: Атака на Иран

Атака на Иран. Парламентская ассамблея ОДКБ выступила с заявлением

Совет Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности выступил с заявлением в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке и вокруг Исламской Республики Иран.

Выражена серьезная озабоченность в связи с военными ударами по территории ИРИ и развитием обстановки на Ближнем Востоке.

«Выступаем за проявление всеми сторонами сдержанности и отказ от действий, способных усугубить ситуацию в регионе. Считаем недопустимым применение силы и призываем к урегулированию существующих противоречий исключительно мирным путем на основе диалога, взаимного уважения и учета интересов всех сторон в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и Уставом ООН.

Призываем Организацию Объединенных Наций и Совет Безопасности ООН принять безотлагательные меры для противодействия подрыву международного мира и безопасности.

Подчеркиваем необходимость обеспечения суверенитета, безопасности и территориальной целостности Ирана. Заявляем о своей солидарности с правительством и народом Ирана, а также об их поддержке.

Выражаем искренние соболезнования семьям погибших», — говорится в заявлении.

В тексте также выражена глубокая озабоченность в связи с резкой эскалацией напряженности в Ближневосточном регионе. Отмечено, что подобные действия создают серьезную угрозу международному миру и безопасности. Подчеркивается недопустимость применения силы и силовых угроз в отношении суверенных государств.

28 февраля Соединенные Штаты и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В результате авиаударов разрушены объекты иранской нефтегазовой инфраструктуры, а также убиты высокопоставленные представители властей ИРИ, включая верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи. Иран в ответ начал наносить удары по всему Ближневосточному региону.
Драки на дороге под запретом: штраф и лишение прав для водителей
Передача мандата депутата ЖК Чингизу Айдарбекову откладывается
Сколько заработала компания Тай-Мураса Ташиева: раскрыты данные за пять лет
Власти Кыргызстана усиливают контроль за деньгами и криптой
Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2025 год
KICB в рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в учебных заведениях страны
MEGA укрепляет связь страны — новые улучшения в городах и селах
«Элдик Банк» — первый банк КР, аккредитованный в Зеленом климатическом фонде
