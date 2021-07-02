У шестого созыва Жогорку Кенеша нет никаких юридических оснований принимать закон о выборах одновременно в трех чтениях. К такому выводы пришли в Центре политико-правовых исследований, рассказали его юристы 24.kg.

Эксперты напоминают, что срок полномочий шестого созыва истек 4 октября 2020-го, а результаты парламентских выборов 2020 года аннулировали.

«Чтобы себя легитимизировать, ЖК принял конституционный закон от 22 октября 2020 года, согласно которому парламентские выборы должны быть назначены до 1 июня 2021 года. Но, как известно, до 1 июня они не были назначены. Поэтому 24 июня 2021-го опубликован законопроект, которым закон от 22 октября 2020 года будет признан утратившим силу», — пояснили юристы.

Все ждут определения даты парламентских выборов. Но сначала депутаты должны принять закон о том, как выбирать новый состав Жогорку Кенеша.

Стало известно, что законопроект о выборах депутатов ЖК уже поступил в парламент. Но, согласно регламенту, с 1 июля депутаты ушли на каникулы.

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Как отмечают эксперты, поскольку подобный законопроект касается интересов всего общества, то Жогорку Кенеш обязан соблюдать основополагающие принципы своей деятельности — открытости, проведения общественных обсуждений и парламентских слушаний при инициировании и продвижении в ЖК.

«Этот законопроект о выборах должен быть открыто рассмотрен и обсужден парламентским комитетом по конституционному законодательству, поскольку является конституционным, с представлением всех необходимых документов каждому депутату», — подчеркивают юристы.

Самое главное: проект закона о выборах депутатов Жогорку Кенеша и президента должен приниматься не менее чем в трех чтениях.

«По нему решением большинства от общего числа депутатов может быть назначено четвертое чтение. Промежуток времени между каждым чтением по проекту закона не может быть менее 10 рабочих дней. При принятии этого закона ЖК не может сослаться на наличие оснований, чтобы принять его одновременно в трех чтениях, поскольку его смысл и содержание совершенно не подпадают под случаи, предусмотренные в этой части», — отмечают юристы.

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По мнению экспертов, изменений в законопроекте о выборах намного больше и они существеннее, чем приведение его норм в соответствие с Конституцией или с нормами вновь принятого закона.

«Смысл и содержание закона о выборах — это не только изменение количества депутатов с 120 до 90 или какие-то другие формальные уловки. Закон о выборах регулирует по-новому, не предусмотренный ни Конституцией, ни какими-либо другими нормативными актами обширный комплекс общественных отношений, связанный с организацией и проведением выборов в парламент, а также новой избирательной системой. Поэтому Жогорку Кенеш не имеет никаких юридических оснований, чтобы принять данный закон о выборах одновременно в трех чтениях», — делают вывод в центре.

Это было бы грубым нарушением принципов законности и конституционализма, ставшее характерной чертой шестого созыва парламента, начиная с октября 2020 года. Из заключения юристов

«Если Жогорку Кенеш будет работать в июле—августе, то должна быть созвана внеочередная сессия парламента», — считают в ЦППИ.

В парламент поступили законопроекты о кабинете министров и выборах депутатов Жогорку Кенеша и президента Кыргызстана. Документы нардепам направила администрация главы государства. Депутатский корпус соберется вновь на внеочередную сессию, чтобы рассмотреть эти законопроекты.