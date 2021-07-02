09:51
USD 84.78
EUR 100.43
RUB 1.16
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Принять закон о выборах депутатов парламента без трех чтений невозможно — юристы

У шестого созыва Жогорку Кенеша нет никаких юридических оснований принимать закон о выборах одновременно в трех чтениях. К такому выводы пришли в Центре политико-правовых исследований, рассказали его юристы 24.kg.

Эксперты напоминают, что срок полномочий шестого созыва истек 4 октября 2020-го, а результаты парламентских выборов 2020 года аннулировали.

«Чтобы себя легитимизировать, ЖК принял конституционный закон от 22 октября 2020 года, согласно которому парламентские выборы должны быть назначены до 1 июня 2021 года. Но, как известно, до 1 июня они не были назначены. Поэтому 24 июня 2021-го опубликован законопроект, которым закон от 22 октября 2020 года будет признан утратившим силу», — пояснили юристы.

Все ждут определения даты парламентских выборов. Но сначала депутаты должны принять закон о том, как выбирать новый состав Жогорку Кенеша.

Стало известно, что законопроект о выборах депутатов ЖК уже поступил в парламент. Но, согласно регламенту, с 1 июля депутаты ушли на каникулы.

Читайте по теме
Депутат парламента объясняет, когда нужно назначить выборы в Жогорку Кенеш

Как отмечают эксперты, поскольку подобный законопроект касается интересов всего общества, то Жогорку Кенеш обязан соблюдать основополагающие принципы своей деятельности — открытости, проведения общественных обсуждений и парламентских слушаний при инициировании и продвижении в ЖК.

«Этот законопроект о выборах должен быть открыто рассмотрен и обсужден парламентским комитетом по конституционному законодательству, поскольку является конституционным, с представлением всех необходимых документов каждому депутату», — подчеркивают юристы.

Самое главное: проект закона о выборах депутатов Жогорку Кенеша и президента должен приниматься не менее чем в трех чтениях.

«По нему решением большинства от общего числа депутатов может быть назначено четвертое чтение. Промежуток времени между каждым чтением по проекту закона не может быть менее 10 рабочих дней. При принятии этого закона ЖК не может сослаться на наличие оснований, чтобы принять его одновременно в трех чтениях, поскольку его смысл и содержание совершенно не подпадают под случаи, предусмотренные в этой части», — отмечают юристы.

Читайте по теме
Не уходить на каникулы и принять поправки в законы о выборах призывают депутатов
По мнению экспертов, изменений в законопроекте о выборах намного больше и они существеннее, чем приведение его норм в соответствие с Конституцией или с нормами вновь принятого закона.

«Смысл и содержание закона о выборах — это не только изменение количества депутатов с 120 до 90 или какие-то другие формальные уловки. Закон о выборах регулирует по-новому, не предусмотренный ни Конституцией, ни какими-либо другими нормативными актами обширный комплекс общественных отношений, связанный с организацией и проведением выборов в парламент, а также новой избирательной системой. Поэтому Жогорку Кенеш не имеет никаких юридических оснований, чтобы принять данный закон о выборах одновременно в трех чтениях», — делают вывод в центре.

Это было бы грубым нарушением принципов законности и конституционализма, ставшее характерной чертой шестого созыва парламента, начиная с октября 2020 года.

Из заключения юристов

«Если Жогорку Кенеш будет работать в июле—августе, то должна быть созвана внеочередная сессия парламента», — считают в ЦППИ.

В парламент поступили законопроекты о кабинете министров и выборах депутатов Жогорку Кенеша и президента Кыргызстана. Документы нардепам направила администрация главы государства. Депутатский корпус соберется вновь на внеочередную сессию, чтобы рассмотреть эти законопроекты.

Законопроект о кабмине необходимо принять, чтобы привести работу чиновников в соответствие с новой Конституцией. Без изменения в избирательное законодательство президент формально не может назначить дату парламентских выборов. После того как Жогорку Кенеш примет документы, Садыр Жапаров объявит сроки выборной кампании-2021.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/199604/
просмотров: 246
Версия для печати
Материалы по теме
Третья волна COVID-19. Кыргызстан на пути к худшему варианту развития ситуации
В Бишкеке дело мужчины, пытавшегося влезть в окно к бывшей жене, передано в суд
Юристы выступают против новой редакции кодексов. Они противоречат Конституции
Парламентские выборы — 2021. Какие новшества предлагают кыргызстанцам
Выборы в Жогорку Кенеш могут состояться 31 октября
Военную агрессию Таджикистана против Кыргызстана должен исследовать Гаагский суд
Законопроект о назначении выборов в Жогорку Кенеш скоро поступит в парламент
Ситуация на границе. Доверие к Таджикистану как к партнеру будет снижаться
Нужна альтернатива. Эксперты об уголовном наказании за межэтническую вражду
Конфликт на границе месяц спустя: Кыргызстан и Таджикистан были в шаге от войны
Популярные новости
Богатые страны решили ограбить бедного союзника. Тазабек Икрамов о&nbsp;ЕАЭС Богатые страны решили ограбить бедного союзника. Тазабек Икрамов о ЕАЭС
Чиновников ждут увольнения? Президент подписал указ о&nbsp;сокращении госаппарата Чиновников ждут увольнения? Президент подписал указ о сокращении госаппарата
Это похоже на&nbsp;умысел. Омурбек Текебаев прокомментировал решение суда Это похоже на умысел. Омурбек Текебаев прокомментировал решение суда
Визит в&nbsp;Таджикистан. Садыр Жапаров поужинал с&nbsp;Эмомали Рахмоном Визит в Таджикистан. Садыр Жапаров поужинал с Эмомали Рахмоном
Бизнес
Оцените преимущества онлайн-касс MegaKassa от&nbsp;ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; Оцените преимущества онлайн-касс MegaKassa от ЗАО «Альфа Телеком»
Акция! Сейфовые ячейки со&nbsp;скидкой 50&nbsp;процентов Акция! Сейфовые ячейки со скидкой 50 процентов
Акция в&nbsp;ТРЦ Tommi Mall! Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;VIP-номера MegaCom Акция в ТРЦ Tommi Mall! Скидки до 100 процентов на VIP-номера MegaCom
Программа обучения в&nbsp;Кыргызско-Германском институте прикладной информатики Программа обучения в Кыргызско-Германском институте прикладной информатики
2 июля, пятница
09:47
В Чуйском районе 45-летний мужчина застрелил свою сожительницу В Чуйском районе 45-летний мужчина застрелил свою сожит...
09:46
Беспорядки в Бишкеке. Женишу Молдокматову продлили срок содержания под стражей
09:44
МИД прокомментировал смерть кыргызстанца в Чехии
09:44
Квартирный вопрос. Экс-депутат ЖК и стройфирма судятся из-за квадратных метров
09:30
Ситуация на границе. Пострадавшим предоставят льготы по налогам