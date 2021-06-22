Не уходить на каникулы и принять поправки в законы о выборах призывают депутатов

Юристы проанализировали политико-правовое состояние в Кыргызстане. Оно характеризуется правовой неопределенностью.

В связи с чем рекомендуется создать легитимные основы для дальнейшего завершения конституционной реформы и окончательного возвращения всех процессов в правовое поле.

По мнению экспертов, необходимо провести широкое общественное обсуждение разработанного администрацией президента пакета поправок в избирательное законодательство.

С учетом сохраняющейся неопределенности в вопросах легитимности Жогорку Кенеша КР представляется оправданным продление полномочий действующего ЦИК (по легитимности которого нет сомнений) и проведение в первую очередь выборов в Жогорку Кенеш КР в самое ближайшее время.

Юристы требуют рассмотреть возможность обращения президента к торага Жогорку

Кенеша с предложением провести внеочередную сессию для принятия изменений в избирательное законодательство в части выборов в ЖК.

Парламент не уходит на каникулы, а остается для рассмотрения конкретного проекта закона.

Законопроектом о выборах предполагается, что парламент будет формироваться по спискам политических партий (55 мандатов) и одномандатным округам (35 мандатов). По старой Конституции и действующему закону о выборах депутатов Жогорку Кенеша депутаты избираются только по спискам политических партий при количестве 120 мандатов. При этом партии должны будут внести 1 миллион сомов, кандидаты-одномандатники — 100 тысяч сомов залога.

Партийные списки будут закрытыми, и одна партия может взять 55 мандатов. Ограничений по местам, как было в предыдущей редакции Основного закона, для политорганизации нет.