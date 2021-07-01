Члены «Кыргыз умуту» напомнили президенту о его обещаниях. Требуют исполнить

Участники общественного объединения «Кыргыз умуту» снова обратились к президенту Садыру Жапарову.

По словам одного из учредителей организации Сыргака Сакыбаева, они требуют, чтобы глава государства сдержал свое обещание о придании статуса пострадавшим во время беспорядков в Бишкеке 5-6 октября. Обратившиеся уточнили, что просят не звания героев, а объективной оценки.

В «Кыргыз умуту» Садыру Жапарову также напомнили, что он должен провести люстрацию в государственных органах. Они требуют дать независимую и объективную правовую оценку деятельности партий «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Биримдик», а также привлечь к ответственности всех виновных в нарушениях в ходе избирательной кампании и во время выборов в Жогорку Кенеш. Привлечь к ответственности — за халатность и злоупотребление служебным положением при проведении парламентских выборов 4 октября 2020 года — требуют и членов ЦИК.

Ранее в Бишкеке прошел митинг участников общественного объединения «Кыргыз умуту». Протестующие требовали наказать экс-президента Сооронбая Жээнбекова по всей строгости закона.