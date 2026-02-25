13:26
Жители Каракола просят власти придать городу особый туристический статус

Жители Каракола просят власти придать городу особый туристический статус. Об этом заявила сегодня на заседании ЖК депутат Рахат Джунушалиева.

По ее словам, к ней обратились с письмом предприниматели, активисты и горожане.

«Всего 2 тысячи подписей. Известно, что город Каракол издревле является многонациональным административным центром с богатой историей и культурными традициями. Географически он тоже расположен в стратегическом месте. В год Каракол посещает, по официальным данным, 150 тысяч туристов. При этом локация работает по сути круглый год — зимой это лыжный спорт, летом экотуризм, треккинг, гастротуризм», — отметила Рахат Джунушалиева.

Она добавила, что с ростом числа туристов растет нагрузка и на инфраструктуру города.

«При этом бюджет города остается маленьким. Поэтому для этого города нужно установить особый правовый режим и статус, что позволит привлечь инвестиции в Каракол и позволит развивать его дальше», — отметила Рахат Джунушалиева.
