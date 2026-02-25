Жители Каракола просят власти придать городу особый туристический статус. Об этом заявила сегодня на заседании ЖК депутат Рахат Джунушалиева.

По ее словам, к ней обратились с письмом предприниматели, активисты и горожане.

«Всего 2 тысячи подписей. Известно, что город Каракол издревле является многонациональным административным центром с богатой историей и культурными традициями. Географически он тоже расположен в стратегическом месте. В год Каракол посещает, по официальным данным, 150 тысяч туристов. При этом локация работает по сути круглый год — зимой это лыжный спорт, летом экотуризм, треккинг, гастротуризм», — отметила Рахат Джунушалиева.

Она добавила, что с ростом числа туристов растет нагрузка и на инфраструктуру города.

«При этом бюджет города остается маленьким. Поэтому для этого города нужно установить особый правовый режим и статус, что позволит привлечь инвестиции в Каракол и позволит развивать его дальше», — отметила Рахат Джунушалиева.