Общество

7 апреля — сокращенный рабочий день: что говорит Трудовой кодекс

В Кыргызстане 7 апреля, в День народной апрельской революции, продолжительность рабочего дня сокращается на один час. Это предусмотрено нормами Трудового кодекса. Об этом сообщили в Федерации профсоюзов. 

Согласно законодательству, 7 апреля относится к нерабочим праздничным дням. В случае если праздник совпадает с рабочим днем, его продолжительность сокращается на один час.

При этом в организациях, где невозможно уменьшить рабочее время, например, при сменном графике или вахтовом методе, этот час учитывается как сверхурочная работа и подлежит оплате в повышенном размере.

Напомним, 7 апреля в КР отмечается как государственный праздник — День народной апрельской революции.
