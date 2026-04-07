В Кыргызстане 7 апреля, в День народной апрельской революции, продолжительность рабочего дня сокращается на один час. Это предусмотрено нормами Трудового кодекса. Об этом сообщили в Федерации профсоюзов.

Согласно законодательству, 7 апреля относится к нерабочим праздничным дням. В случае если праздник совпадает с рабочим днем, его продолжительность сокращается на один час.

При этом в организациях, где невозможно уменьшить рабочее время, например, при сменном графике или вахтовом методе, этот час учитывается как сверхурочная работа и подлежит оплате в повышенном размере.

