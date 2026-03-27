В центре Бишкека стенд с портретами Героев Советского Союза требует обновления, написал в редакцию 24.kg читатель.





По его словам, муниципальные службы города покрасили и освежили основу демонстрационных установок, однако сами портреты участников Великой Отечественной войны остаются в плачевном состоянии.

«Плакаты давно выцвели, это видно невооруженным глазом. С одной стороны портреты сохранили свои цвета, а рядом совсем выцвели. Их нужно бы обновить», — отметил горожанин.

