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Власть

Инициатива Асылбаевой не спасет кыргызстанцев от лжи политиков, уверен депутат

В Кыргызстане больше всех врут и распространяют ложную информацию политики и чиновники. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Дастан Бекешев.

По его словам, законопроект «О защите от ложной и недостоверной информации» не спасет общество от фейков.

«Больше всех врут кандидаты в президенты, в депутаты и чиновники. Например, возьмем Министерство здравоохранения, они сообщили, что подняли заработную плату медикам. Да, где-то подняли, но в целом наоборот снизили. Гульшат Асылбаева с помощью этого проекта попала в партию «Биримдик», теперь хотите попасть в ряды партии «Ата Журт Кыргызстан»?» — задался вопросом нардеп.

Напомним, что 26 июня 2020 года депутаты одобрили резонансный закон «О манипулирование информацией». За проголосовали 79 членов Жогорку Кенеша. Гражданские активисты, отечественные и международные правозащитники требовали от президента Сооронбая Жээнбекова наложить вето на законопроект Гульшат Асылбаевой, угрожающий свободе слова в республике. Однако по Конституции права абсолютного вето у главы государства нет.

Скандальный закон Жээнбеков в июле вернул в Жогорку Кенеш на доработку. Была создана группа по преодолению возражений. В итоге документ сменил название — «О защите от ложной и недостоверной информации».
Ссылка: https://24.kg/vlast/199431/
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