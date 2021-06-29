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Власть

Садыр Жапаров в Таджикистане. Среди подписанных документов нет ничего о границе

В рамках официального визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Таджикистан в Душанбе подписаны несколько документов. Об этом сообщает пресс-служба главы КР.

Отмечается, что договоренности направлены на наращивание кыргызско-таджикского двустороннего сотрудничества. Президенты двух стран приняли совместное заявление.

Кроме того, подписаны следующие документы:

  • соглашение о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения и социального страхования между Министерством здравоохранения и социального развития Кыргызстана и Агентством социального страхования и пенсии при правительстве Таджикистана;
  • меморандум о сотрудничестве в сфере государственной службы между Государственной кадровой службой КР и Агентством государственной службы при президенте Таджикистана;
  • меморандум о сотрудничестве в области молодежной политики между Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана и Комитетом по делам молодежи и спорта при правительстве Таджикистана;
  • меморандум о сотрудничестве между Кыргызским национальным информационным агентством «Кабар» и Национальным информационным агентством Таджикистана «Ховар».
Ссылка: https://24.kg/vlast/199324/
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