Садыр Жапаров в Таджикистане. Среди подписанных документов нет ничего о границе

В рамках официального визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Таджикистан в Душанбе подписаны несколько документов. Об этом сообщает пресс-служба главы КР.
Отмечается, что договоренности направлены на наращивание кыргызско-таджикского двустороннего сотрудничества. Президенты двух стран приняли совместное заявление.
Кроме того, подписаны следующие документы:
- соглашение о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения и социального страхования между Министерством здравоохранения и социального развития Кыргызстана и Агентством социального страхования и пенсии при правительстве Таджикистана;
- меморандум о сотрудничестве в сфере государственной службы между Государственной кадровой службой КР и Агентством государственной службы при президенте Таджикистана;
- меморандум о сотрудничестве в области молодежной политики между Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана и Комитетом по делам молодежи и спорта при правительстве Таджикистана;
- меморандум о сотрудничестве между Кыргызским национальным информационным агентством «Кабар» и Национальным информационным агентством Таджикистана «Ховар».