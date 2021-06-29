Садыр Жапаров в Таджикистане. Среди подписанных документов нет ничего о границе

В рамках официального визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Таджикистан в Душанбе подписаны несколько документов. Об этом сообщает пресс-служба главы КР.

Отмечается, что договоренности направлены на наращивание кыргызско-таджикского двустороннего сотрудничества. Президенты двух стран приняли совместное заявление.

Кроме того, подписаны следующие документы: