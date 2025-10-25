Эмомали Рахмон на малой родине открыл школу в честь себя и «музей лидера нации»

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон побывал на своей малой родине в Дангаре и принял участие в открытии ряда объектов, некоторым из которых присвоено его имя. Об этом сообщает пресс-служба лидера страны.

Фото пресс-службы президента Таджикистана

В частности, в поселке открыта новая школа № 1, которой присвоено имя Эмомали Рахмона.

Строительство учебного заведения началось в 2024 году. Его возвели на площади 11 тысяч 870 квадратных метров. Школа рассчитана на 3 тысячи 420 учеников в две смены и включает 57 классов, 24 учебных кабинета, лаборатории, актовый зал и спортивную площадку.

Среднее общеобразовательное учреждение № 1 находится в родном поселке президента. Оно состоит из четырех этажей.

В школе также создан «музей лидера нации», в котором расположились более 100 экспонатов, рассказывающих о жизни Эмомали Рахмона со школьной скамьи до периода его президентства.

«Среднему общеобразовательному учреждению № 1 присвоено имя лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона», — говорится в сообщении.