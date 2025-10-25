17:17
USD 87.45
EUR 101.52
RUB 1.08
Власть

Эмомали Рахмон на малой родине открыл школу в честь себя и «музей лидера нации»

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон побывал на своей малой родине в Дангаре и принял участие в открытии ряда объектов, некоторым из которых присвоено его имя. Об этом сообщает пресс-служба лидера страны.

пресс-службы президента Таджикистана
Фото пресс-службы президента Таджикистана

В частности, в поселке открыта новая школа № 1, которой присвоено имя Эмомали Рахмона.

Строительство учебного заведения началось в 2024 году. Его возвели на площади 11 тысяч 870 квадратных метров. Школа рассчитана на 3 тысячи 420 учеников в две смены и включает 57 классов, 24 учебных кабинета, лаборатории, актовый зал и спортивную площадку.

Среднее общеобразовательное учреждение № 1 находится в родном поселке президента. Оно состоит из четырех этажей.

В школе также создан «музей лидера нации», в котором расположились более 100 экспонатов, рассказывающих о жизни Эмомали Рахмона со школьной скамьи до периода его президентства.

«Среднему общеобразовательному учреждению № 1 присвоено имя лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/348517/
просмотров: 318
Версия для печати
Материалы по теме
Младшая дочь Эмомали Рахмона возглавила управление реформ Минздрава
Путин проинформировал о встрече с Уиткоффом и президента Таджикистана
Садыр Жапаров встретился с Эмомали Рахмоном в Чолпон-Ате
Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров провели неформальную встречу в резиденции
Кыргызстан и Таджикистан создадут межправительственный совет
Президент КР провел переговоры с лидером Таджикистана в расширенном составе
Президент Кыргызстана встретился с главой Таджикистана в формате тет-а-тет
Президент Кыргызстана в Душанбе. Встреча с Эмомали Рахмоном и возложение цветов
Президент Садыр Жапаров прибыл с государственным визитом в Таджикистан
Встреча президентов КР, РТ и РУз. Садыр Жапаров предложил ввести единую визу
Популярные новости
Наконец-то! МВД инициирует ужесточение наказания за&nbsp;сексуальные домогательства Наконец-то! МВД инициирует ужесточение наказания за сексуальные домогательства
Стало известно, за&nbsp;что уволили Болотбека Тиллебаева с&nbsp;должности главы НТРК Стало известно, за что уволили Болотбека Тиллебаева с должности главы НТРК
Встреча в&nbsp;Венгрии. Глава МИД России поговорил по&nbsp;телефону с&nbsp;госсекретарем США Встреча в Венгрии. Глава МИД России поговорил по телефону с госсекретарем США
ЦИК отказала двум гражданам в&nbsp;регистрации кандидатом в&nbsp;депутаты Жогорку Кенеша ЦИК отказала двум гражданам в регистрации кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша
Бизнес
О! открывает бесплатный доступ к&nbsp;приложению &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; в&nbsp;роуминге О! открывает бесплатный доступ к приложению «Мой О!» в роуминге
10&nbsp;процентов кешбэка на&nbsp;Аламединском рынке: MBANK запустил акцию для покупателей 10 процентов кешбэка на Аламединском рынке: MBANK запустил акцию для покупателей
Футбол без границ: Wi-Fi от&nbsp;MEGA на&nbsp;стадионе и&nbsp;трансляции в&nbsp;MegaTV Футбол без границ: Wi-Fi от MEGA на стадионе и трансляции в MegaTV
Чистое тепло вместо угля: в&nbsp;Бишкеке подписали соглашение по&nbsp;тепловым насосам Чистое тепло вместо угля: в Бишкеке подписали соглашение по тепловым насосам
25 октября, суббота
17:04
Уважайте права граждан! Милиция Бишкека попросила блогеров соблюдать закон Уважайте права граждан! Милиция Бишкека попросила блоге...
16:35
Эмомали Рахмон на малой родине открыл школу в честь себя и «музей лидера нации»
16:02
Крафтовые сумки, кирпичи, хлеб. Что производят осужденные в Кыргызстане
15:40
В Бишкеке задержан водитель, везший ребенка на руках
15:39
Избиение Царикаева в Бишкеке. В милиции рассказали подробности инцидента