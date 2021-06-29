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Власть

Садыр Жапаров: Мы не должны допустить повторения событий апреля 2021 года

Президенты Кыргызстана Садыр Жапаров и Таджикистана Эмомали Рахмон проводят встречу в формате тет-а-тет в Душанбе. Об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

В своей речи Эмомали Рахмон подчеркнул, что Таджикистан придает важное значение официальному визиту в страну Садыра Жапарова и искренне заинтересован в созидательном развитии двустороннего сотрудничества между странами.

«Таджикистан и Кыргызстан конструктивно взаимодействуют на многосторонней основе, готовы обсудить с вами состояние и перспективы всего комплекса наших взаимоотношений», — заявил он.

В свою очередь Садыр Жапаров поблагодарил Эмомали Рахмона за приглашение посетить Таджикистан с официальным визитом. Он с сожалением отметил, что трагические события 28-30 апреля 2021 года для народов двух стран стали днями тяжелых исторических испытаний и скорби.

«Хочу особо отметить, что обе стороны впредь не должны допустить повторения вооруженного столкновения. Народы Кыргызстана и Таджикистана издревле являются братскими народами, кыргызы и таджики всегда поддерживали добрососедские, дружественные связи», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Президент Кыргызстана выразил уверенность в том, что совместными усилиями стороны найдут пути решения пограничных вопросов.

Отметим, что после встречи тет-а-тет лидеры стран продолжат переговоры в расширенном формате.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199260/
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