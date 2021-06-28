Садыр Жапаров и Гурбангулы Бердымухамедов приняли совместное заявление

По итогам переговоров президенты Кыргызстана Садыр Жапаров и Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов приняли совместное заявление. Об этом сообщили в пресс-службе лидера КР.

В заявлении отмечается, что переговоры прошли в атмосфере дружбы и взаимного доверия. Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления стратегического партнерства, рассмотрели весь комплекс кыргызско-туркменских отношений и обменялись мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес. В документе указана позиция сторон по всем аспектам взаимодействия.

В том числе главы государств отметили необходимость налаживания и укрепления сотрудничества двух стран в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19 и другими вызовами современности, такими как терроризм и экстремизм, нелегальная миграция и торговля людьми, незаконная торговля оружием, оборот наркотических средств и кибербезопасность.

Подчеркнута значимость активизации контактов между Жогорку Кенешем Кыргызстана и Милли Генгешем Туркменистана.

Отмечена необходимость дальнейшего усиления и повышения эффективности работы совместной Межправительственной кыргызско-туркменской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. Особо обозначена важность создания благоприятных экономических, финансовых и правовых условий для предпринимательской деятельности, повышения возможностей выхода товаров и услуг на мировые рынки.

Президенты констатировали факт наличия благоприятных условий для дальнейшего наращивания сотрудничества в сфере транспорта, энергетики, промышленности, торговли, сельского хозяйства и регионального сотрудничества.

Поэтому Кыргызстан и Туркменистан планируют создавать совместные производства.

Главы государств подтвердили, что углубление сотрудничества в сфере транспорта имеет ключевое значение в развитии международной торговли. Садыр Жапаров и Гурбангулы Бердымухамедов поручили соответствующим структурам двух стран проработать вопросы реализации инвестиционных проектов по строительству объекта курортно-рекреационной сферы «Туркменистан» в Кыргызстане и торговых домов в двух странах.

Стороны договорились усилить кооперацию между странами в топливно-энергетической сфере в части поставок природного газа, электроэнергии, а также сжиженного газа из Туркменистана в Кыргызстан. Президенты также рассмотрели возможности поставок минеральных удобрений из Туркменистана в Кыргызстан и отметили наличие большого потенциала сотрудничества двух стран в сфере сельского хозяйства.

«Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразил искреннюю признательность президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову и всему туркменскому народу за оказанное кыргызской делегации гостеприимство, теплый и дружественный прием и пригласил его посетить Кыргызстан с официальным визитом в удобное для него время. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам», — говорится в сообщении.