Визит Садыра Жапарова в Туркменистан. Подписаны 15 документов

В рамках официального визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Туркменистан подписаны документы, направленные на укрепление и развитие кыргызско-туркменского двустороннего сотрудничества в различных сферах. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

В ходе переговоров главы двух государств достигли принципиальных договоренностей по ряду вопросов. В том числе о создании кыргызско-туркменского фонда развития с уставным капиталом в $100 миллионов для поддержки совместных бизнес-проектов, поставка туркменского газа и электроэнергии в Кыргызстан в осенне-зимний период, строительство кыргызско-туркменского торгового дома в Бишкеке и оздоровительного комплекса с пятизвездочным отелем в Иссык-Кульской области.

Садыр Жапаров и Гурбангулы Бердымухамедов подписали совместное заявление.

Кроме того, подписаны следующие документы:

соглашение между кабинетом министров Кыргызстана и правительством Туркменистана о производственной кооперации;

меморандум о взаимопонимании в области молодежной политики между Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики КР и Министерством спорта и молодежной политики Туркменистана;

меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области охраны окружающей среды между Государственным комитетом по экологии и климату КР и Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана;

меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики и промышленности Кыргызстана и Министерством энергетики Туркменистана;

меморандум о сотрудничестве между аппаратом полномочного представителя кабмина КР в Чуйской области и хякимликом Марыйского велаята Туркменистана;

меморандум о взаимопонимании между Академией государственного управления КР и Академией государственной службы при президенте Туркменистана;

меморандум о взаимопонимании между Кыргызским государственным техническим университетом имени Раззакова и Туркменским государственным архитектурно-строительным институтом.

план мероприятий по сотрудничеству в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций между МЧС КР и Министерством обороны Туркменистана на 2021–2025 годы;

план мероприятий между Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана и Министерством спорта и молодежной политики Туркменистана в области спорта на 2021–2024 годы;

план мероприятий на 2021–2023 годы по реализации соглашения между Министерством культуры, информации и туризма КР и Министерством культуры Туркменистана о сотрудничестве в области культуры от 11 ноября 2014 года;

протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение между Министерством культуры, информации и туризма КР и Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии о совместном сотрудничестве в области кинопроизводства и телерадиовещания от 23 августа 2018 года;

программа торгово-экономического сотрудничества между кабинетом министров Кыргызстана и правительством Туркменистана на 2021–2023 годы;

программа сотрудничества между министерствами иностранных дел Кыргызстана и Туркменистана на 2021–2022 годы;

протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительствами Кыргызстана и Туркменистана о взаимных поездках граждан от 6 марта 2000 года.

«Подписанные документы направлены на укрепление, развитие, расширение и гармонизацию экономического, научно-технического, культурного и гуманитарного сотрудничества между Кыргызстаном и Туркменистаном», — говорится в сообщении.