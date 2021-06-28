Садыр Жапаров и Гурбангулы Бердымухамедов договорились о поставках газа

Важным моментом в переговорах с Садыром Жапаровым Гурбангулы Бердымухамедов обозначил двустороннее сотрудничество в сфере энергетики. В частности, речь идет о поставках туркменского природного газа и электроэнергии в Кыргызстан.

По его словам, туркменская сторона готова удовлетворить все потребности Кыргызстана и обсудить технические и организационные вопросы.

Я еще раз хочу подчеркнуть свою политическую волю, что мы готовы к этим вопросам. Гурбангулы Бердымухамедов

Лидер Туркменистана придал особую значимость сегодняшней встрече с президентом Кыргызстана, отметив, что им предстоит сверить часы, дать оценку двустороннему сотрудничеству по многим сферам, а также обсудить перспективы дальнейшего взаимодействия.

«Кыргызстан — перспективный партнер для нас, но, несмотря на рост товарооборота в этом году, в целом уровень двустороннего сотрудничества нельзя считать высоким. Необходимо провести тщательный анализ и устранить препятствия, которые мешают полноценно взаимодействовать», — сказал Гурбангулы Бердымухамедов в ходе двусторонних переговоров в расширенном формате.

Он подчеркнул, что одним из главных вопросов в повестке дня стоит сохранение, поддержание всеобщего мира, стабильности, успешного противодействия террористическим угрозам и урегулирование ситуации в Афганистане. Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что концептуальная основа туркмено—кыргызских отношений обусловлена пониманием во взглядах на приоритетные перспективы двустороннего взаимодействия и регионального международного развития.

«Туркменистан всегда выступает за то, чтобы региональные проблемы решались мирными средствами и на принципах добрососедства, взаимного уважения с соблюдением принципов, норм международного права в соответствии с Уставом ООН», — отметил президент Туркменистана.

Кроме того, он обратил внимание сторон на взаимодействие по экологической и природоохранной тематике.

В частности, необходимо существенно активизировать совместную работу по противодействию негативных последствий климатических изменений. Он отметил необходимость рационального использования водных ресурсов Центрально-Азиатского региона, подчеркнув, что в данном контексте важно продолжать двигаться дальше, притворяя в жизнь совместно принятые решения.

По его словам, традиционно важное место в туркмено-кыргызских переговорах занимает афганская тематика. Все хотят видеть Афганистан мирным и процветающим государством, добрым соседом. Вместе с тем Туркменистан придает важное значение развитию торгово-экономического сотрудничества с Кыргызстаном, необходимо качественно расширить эти отношения.

Президент Туркменистана рассказал, что в узком формате обсуждены все актуальные вопросы, по которым будут приняты соответствующие решения. Кроме того, на переговорах стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-туркменского двустороннего сотрудничества, в топливно-энергетической, транспортной и культурно-гуманитарной и других сферах. Предложено на регулярной основе проводить совместные выставки, развивать контакт с бизнес-сообществом двух стран.