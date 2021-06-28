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Власть

Хуже, чем скот. Депутат предлагает не включать административный арест в кодекс

«В некоторых ИВС людей держали хуже, чем скот», — об этом на заседании комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша сообщил депутат Дастан Бекешев.

Во время обсуждения проекта Кодекса о правонарушениях против порядка управления он отметил, что ранее было наказание в виде административного ареста. «Мы проводили мониторинг. Содержание в ИВС было пыткой. Тогда мы сократили срок с 15 суток до 5 и общественные работы. Потом вообще убрали. Есть сейчас деньги содержать арестованных?» — поинтересовался он.

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Представитель МВД ответил, что до 2019 года было два приемника-распределителя — в Бишкеке и Оше, где содержались лица, по которым суд принимал решение о заключении под административный арест. «В Бишкеке было 26 камер, в Оше — 7. Комнаты для временного содержания есть в ОВД, по пять-шесть человек можем содержать в течение пяти суток», — отметил он.

Дастан Бекешев предложил все же ввести общественные работы, а не арест. Так и пользы стране будет больше. «В ИВС зачастую содержат хуже, чем скот. Люди чем только не заболевали. Вот побил человек, например, кого-то, закрыли на пять дней, а он там заразился туберкулезом и потом вернулся в семью», — сказал он.

Курманкул Зулушев ответил, что и сегодня задержанию есть альтернатива. «Это решает суд, а не милиционеры», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199127/
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