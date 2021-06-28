Повторные выборы. «Ата Журт Кыргызстан» упрекают в админресурсе

В Оше, где 11 июля, как в Бишкеке и Токмаке, пройдут повторные выборы депутатов местных кенешей, партию «Ата Журт Кыргызстан» упрекнули в преждевременной агитации и админресурсе. Жалоба поступила в координационную группу оперативного реагирования ЦИК.

Уточняется, что в районе Туран южной столицы на территории УИК № 5272 вице-мэр южной столицы проводит агитацию среди жителей в поддержку «Ата Журт Кыргызстана».

Однако чиновник заявил, что не посещал район Туран и находился в другом месте по причине болезни, и предоставил справку. Материал направлен в ТИК Оша для принятия решения.