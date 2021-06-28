Садыр Жапаров встретился с Гурбангулы Бердымухамедовым. Начались переговоры

В Ашхабаде состоялась церемония официальной встречи президентов Кыргызстана Садыра Жапарова и Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Кортеж с Садыром Жапаровым подъехал на площадь Независимости Ашхабада, где его встретил президент Туркменистана. После рапорта командира роты почетного караула прозвучали государственные гимны Кыргызстана и Туркменистана.

Лидеры стран совершили обход строя роты почетного караула и представили членов официальных делегаций своих стран. Под марш военного оркестра рота почетного караула совершила торжественный проход перед главами государств.

«Далее Садыр Жапаров направился на автомашине в сопровождении конного эскорта в Дворцовый комплекс имени Огузхана. Здесь главы государств после совместного фотографирования перешли в зал для проведения переговоров в формате тет-а-тет», — говорится в сообщении.