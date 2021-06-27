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Власть

Садыр Жапаров посетил мавзолей первого президента Туркменистана

Садыр Жапаров начал официальный визит в Туркменистан с посещения мавзолея первого президента страны Сапармурата Ниязова и мечети Turkmenbashynin Ruhy Metjidi («Мечеть духа Туркменбаши»). Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, сегодня, 27 июня, Садыр Жапаров прибыл в город Ашхабад. Уточняется, что его в аэропорту встретил министр энергетики Туркменистана Чарымурад Пурчеков.

Глава Кыргызстана начал официальный визит с посещения мавзолея первого президента страны и мечети, которые распложены недалеко от Ашхабада в родовом для Сапармурата Ниязова поселке Кипчак.

«В мавзолее президент Садыр Жапаров с участием роты почетного караула возложил венок к монументу, воздвигнутому в память матери и двух братьев Сапармурата Ниязова, погибших во время Ашхабадского землетрясения в 1948 году. Здесь же похоронен и сам Сапармурат Ниязов. Муфтий Туркменистана Ялкап Ходжагулыев прочитал поминальную молитву», — говорится в сообщении.

Садыр Жапаров также ознакомился с самой большой мечетью страны Turkmenbashynin Ruhy Metjidi, куда одновременно могут поместиться около 10 тысяч человек.

Далее президент Садыр Жапаров в сопровождении роты почетного караула возложил венок к Монументу независимости Туркменистана и здесь же посадил дерево на Аллее почетных гостей, которая символизирует проводимую Туркменистаном политику миролюбия, дружбы и добрососедства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199036/
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