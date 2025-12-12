15:33
Садыр Жапаров выступил на форуме, посвященном нейтралитету Туркменистана

Президент Садыр Жапаров выступил на международном форуме «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего». Мероприятие приурочено к Международному году мира и доверия (2025), Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

Садыр Жапаров выступил на международном форуме, посвященном нейтралитету Туркменистана

В своем выступлении глава государства от имени Кыргызской Республики и от себя лично поздравил братский туркменский народ с 30-й годовщиной постоянного нейтралитета страны. Он отметил, что политика нейтралитета Туркменистана обеспечила внутриполитическую стабильность, общественное согласие и создала прочную основу для поступательного социально-экономического развития государства.

Садыр Жапаров подчеркнул, что Кыргызстан высоко ценит вклад Туркменистана в региональные процессы, а также в укрепление энергетической безопасности Центральной Азии и соседних регионов.

Он также отметил, что реализуемые Туркменистаном крупные газовые и энергетические проекты способствуют повышению устойчивости энергоснабжения, расширению рынков и созданию дополнительных возможностей для взаимовыгодного экономического сотрудничества.
