В Туркменистане из-за засухи полностью пересохли два водохранилища

Из-за засухи в Балканском велаяте Туркменистана полностью пересохли водохранилища Мамметкель и Делили, которые собирают паводковые воды реки Этрек (Атрек). Об этом пишет «Метеожурнал».

Фото из «Метеожурнала»

Отмечается, что из-за дефицита осадков за холодный период 2024/2025 годов эти хранилища не только не накопили объемов воды, а даже потеряли часть. За весенний период, который в регионе был сухим, в сезон вегетации, водохранилища опорожнены, часть объема потеряна из-за испарения и фильтрации при отсутствии подпитки от реки Этрек, которая пересохла из-за падения стока и разбора воды выше по течению, говорится в публикации.

К марту этого года площадь водохранилища Мамметкель сократилась до 2,5 квадратных километра, Делили практически высохло. К началу июня водохранилище Мамметкель также полностью пересохло.

В предыдущий раз Мамметкель полностью пересыхало в октябре 2021-го.

Водохранилище Мамметкель введено в эксплуатацию в 1964 году, полный объем составляет 20,5 миллиона кубических метров.

Водохранилище Делили введено в эксплуатацию в 1970-м, его полный объем составляет 5,32 миллиона кубометров.