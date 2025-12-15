Сколько электроэнергии импортирует Кыргызстан из Туркменистана, рассказал Ибраев

После первого официального визита президента Кыргызстана в Туркменистан были достигнуты договоренности, охватывающие широкий спектр вопросов — от поставок газа до импорта электроэнергии. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил член президиума Делового совета Евразийского экономического союза и президент Кыргызского союза промышленников и предпринимателей Данил Ибраев.

Он отметил, что две страны сейчас развивают тесное сотрудничество в сфере энергетики.

«В настоящее время Кыргызстан импортирует из Туркменистана порядка 5 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, это позволяет покрывать внутренний дефицит в условиях повышенного спроса», — сказал Данил Ибраев.

По его словам, сотрудничество носит исключительно коммерческий характер и осуществляется на рыночных условиях.

«Речь идет не о безвозмездной помощи, а о покупке электроэнергии. В будущем Кыргызстан готов рассматривать обратные поставки на взаимовыгодных условиях», — добавил он.