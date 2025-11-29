18:00
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.12
Техноблог

В Туркменистане узаконили майнинг и создание криптобирж

В Туркменистане узаконили майнинг, создание криптобирж и регулирование цифровых активов. Президент Сердар Бердымухамедов подписал Закон «О виртуальных активах», который легализует в стране майнинг криптовалют и деятельность криптобирж и обменников.

Он вступит в силу с 1 января 2026 года. Документ опубликован в официальной газете «Нейтральный Туркменистан».

В законе даны определения понятиям «майнинг», «блокчейн», «цифровой токен», «криптобиржа» и другим. В частности, документ определяет правовое положение виртуальных активов.

Они не являются платежным средством, валютой или ценной бумагой на территории Туркменистана, могут быть самостоятельным объектом гражданского права, а также средством удостоверения имущественных и (или) неимущественных прав.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/352738/
просмотров: 173
Версия для печати
Материалы по теме
В Туркменистане из-за засухи полностью пересохли два водохранилища
В Кыргызстане усиливают контроль за майнерами и криптосектором
В Кыргызстане выпустили 50 миллионов токенов USDKG, обеспеченных золотом
Следственные органы семи стран обсудили противодействие отмыванию денег
Все майнинг-фермы в Кыргызстане отключили — Таалайбек Ибраев
Кыргызстан выпустил первый национальный стейблкоин, привязанный к сому
В Домодедово с наркотиками задержали главу «Туркменских железных дорог»
КР занимает 19-е место в Глобальном индексе принятия криптовалют — Садыр Жапаров
Из-за кортежа Бердымухамедова беременную не пропустили в больницу. Она умерла
Рынок криптовалют рухнул на фоне заявлений Трампа о торговой войне с Китаем
Популярные новости
В&nbsp;смартфонах Android обнаружили вирус, читающий содержимое экрана В смартфонах Android обнаружили вирус, читающий содержимое экрана
Кыргызские ученые создали&nbsp;ИИ мирового уровня для мониторинга растений Кыргызские ученые создали ИИ мирового уровня для мониторинга растений
ChatGPT начал проверять возраст пользователей с&nbsp;помощью паспорта ChatGPT начал проверять возраст пользователей с помощью паспорта
Electronic Arts открыла бесплатный пробный доступ к&nbsp;Battlefield&nbsp;6 Electronic Arts открыла бесплатный пробный доступ к Battlefield 6
Бизнес
В&nbsp;O!Store большая распродажа аксессуаров&nbsp;&mdash; только три дня В O!Store большая распродажа аксессуаров — только три дня
Школьники из&nbsp;КР могут принять участие в&nbsp;олимпиаде по&nbsp;промышленной разработке Школьники из КР могут принять участие в олимпиаде по промышленной разработке
Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по&nbsp;всему Кыргызстану Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по всему Кыргызстану
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: бесплатная доставка, скидки и&nbsp;розыгрыш квартиры «Зеленая пятница» в MMarket: бесплатная доставка, скидки и розыгрыш квартиры
29 ноября, суббота
17:47
В парке «Навои» города Ош снесли точки общепита В парке «Навои» города Ош снесли точки общепита
17:24
В Туркменистане узаконили майнинг и создание криптобирж
16:58
В Свердловскую область России доставили более 19 тонн яблок из Кыргызстана
16:25
Опасно. Airbus объявил, что тысячи его самолетов подвержены ошибке приборов
16:00
Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос