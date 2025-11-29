В Туркменистане узаконили майнинг и создание криптобирж

В Туркменистане узаконили майнинг, создание криптобирж и регулирование цифровых активов. Президент Сердар Бердымухамедов подписал Закон «О виртуальных активах», который легализует в стране майнинг криптовалют и деятельность криптобирж и обменников.

Он вступит в силу с 1 января 2026 года. Документ опубликован в официальной газете «Нейтральный Туркменистан».

В законе даны определения понятиям «майнинг», «блокчейн», «цифровой токен», «криптобиржа» и другим. В частности, документ определяет правовое положение виртуальных активов.

Они не являются платежным средством, валютой или ценной бумагой на территории Туркменистана, могут быть самостоятельным объектом гражданского права, а также средством удостоверения имущественных и (или) неимущественных прав.