Садыр Жапаров встретился с президентом Туркменистана в Ашхабаде

Сегодня в Ашхабаде состоялась встреча Садыра Жапарова с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Об этом сообщает пресс-служба главы Кыргызстана.

Обсуждены актуальные вопросы кыргызско-туркменского взаимодействия, в том числе в области энергетического сотрудничества. Отмечены динамичное развитие двустороннего взаимодействия и высокий уровень политического диалога между двумя государствами.

Сердар Бердымухамедов отметил готовность туркменской стороны к дальнейшему укреплению отношений, представляющих взаимный интерес.

Садыр Жапаров поздравил президента и туркменский народ с историческими датами — Международным годом мира и доверия и 30-летием постоянного нейтралитета Туркменистана. Он пригласил Сердара Бердымухамедова и председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова с официальными визитами в КР в любое удобное время.

Фото пресс-службы президента

Садыр Жапаров подчеркнул, что осенью следующего года в Кыргызстане запланирован ряд значимых международных мероприятий, и пригласил Сердара Бердымухамедова принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, а также посетить в качестве почетного гостя VI Всемирные игры кочевников.

Особое внимание он уделил развитию партнерства в транспортно-логистической сфере. И отметил важность полноценного функционирования международных мультимодальных коридоров по территории сторон.

В завершение стороны подтвердили приверженность дальнейшему укреплению стратегического взаимодействия и выразили готовность к углублению сотрудничества во всех взаимовыгодных направлениях.