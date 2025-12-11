Уже состоялся первый выпуск. Туркменистан готов делиться опытом по 12-летке

Кыргызстан и Туркменистан обсудили развитие 12-летнего школьного образования. Об этом сообщает Министерство просвещения.

По его данным, глава ведомства Догдуркуль Кендирбаева встретилась с заместителем председателя кабинета министров Туркменистана по вопросам науки, образования, здравоохранения и спорта Байрамгуль Ораздурдиевой в рамках международной конференции «Роль женщин в современном обществе: развитие международного сотрудничества для достижения Целей устойчивого развития».

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития образования, укрепления социальной и семейной политики, роли женщин, а также обменялись опытом по реализации 12-летнего школьного образования.

«В этом году состоялся первый выпуск по 12-летнему образованию, которое внедрено в 2014 году. Мы можем обменяться опытом в этом направлении», — сказала Байрамгуль Ораздурдиева.

Догдуркуль Кендирбаева отметила, что в нашей республике 12-летнее образование введено с сентября 2025-го. «Среди стран Центральной Азии Кыргызстан стал вторым после Туркменистана. В рамках этого полностью обновлены государственные стандарты», — добавила она.

Отметим, что в 2025/26 учебном году на 12-летнюю программу в КР перешли ученики 1-х, 2-х, 5-х и 7-х классов. Учебники по новой программе продолжают печатать, учителей не хватает.