Туркменистан может обеспечить швейников Кыргызстана текстильным сырьем

Туркменистан и Кыргызстан обсуждают расширение сотрудничества в сфере легкой промышленности и сельского хозяйства. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил член президиума Делового совета Евразийского экономического союза и президент Кыргызского союза промышленников и предпринимателей Данил Ибраев.

Он отметил, что сейчас обсуждается вопрос о поставках текстильного сырья из Туркменистана в Кыргызстан, где планируется запустить пошив на местных предприятиях и реализациия готовой продукции как на внутреннем рынке, так и для продажи в других странах.

По словам Данила Ибраева, Туркменистан хоть и не является мировым лидером, но производит значительные объемы хлопка. Как можно наладить поставки хлопка в Кыргызстан и развивать здесь текстильное производство, обсуждают стороны.

Также рассматривается возможность взаимных поставок сельскохозяйственной продукции. В настоящее время из Туркменистана в Кыргызстан поставляются томаты. В свою очередь, мы экспортируем в Туркменистан картофель.