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Власть

Директор турфирмы рассказала Садыру Жапарову, как местные власти деньги вымогают

Директор турфирмы пожаловалась президенту на айыл окмоту и руководство госучреждений.

Сегодня на встрече Садыра Жапарова с представителями бизнес-сообщества член правления Кыргызской ассоциации туроператоров Елена Калашникова рассказала, что туристы приезжают не за пятизвездочными отелями в Бишкеке, а за юрточными лагерями и культурой республики.

По ее мнению, органы местного самоуправления относятся к туризму как к источнику личного обогащения.

«Перед самым сезоном Баткенский лесхоз вводит $250 за вход в ущелье для альпинистов, которые должны совершить восхожение на гору. Чтобы установить в государственном природном парке «Хан-Тенири» палаточный лагерь на 50 дней, требуют около 2 миллионов сомов. Каждый айыл окмоту требует с субъектов предпринимательства дополнительные деньги, помимо аренды земли. У меня 26 юрточных и палаточных лагерей по всей стране. Каждый айыл окмоту подходит и говорит, что я должна зарегистрировать у них компанию и платить им налоги. То, что я плачу в республиканский бюджет, их не волнует», — сказала Елена Калашникова.

Помимо этого, предприниматель попросила продлить срок аренды пастбищных земель.

«Для путешественников необходимы места размещения. Природа и обычаи передаются именно с юртами. Для этого в красивых удаленных местах создаются юрточные лагеря. Туристов просто разместить на полу в юрте недостаточно. Для них нужно создать комфортабельные условия. Это сделать мы сейчас не можем, потому что пастбищные земли по закону могут выделяться только на пять лет. Ни один инвестор не будет вкладывать деньги, если он получает землю только на пять лет», — отметила она.

Глава Минсельхоза Аскар Жаныбеков заверил, что этот вопрос уже прорабатывается, турагентствам дадут возможность арендовать пастбищные участки на 49 лет. «В действующем законодательстве эта норма есть, где пастбищные земли выдаются только на пять лет. Сейчас в новом проекте закона мы предлагаем первый срок выдачи пастбищной земли сделать на пять лет со следующим приоритетным продлением на 49 лет», — ответил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198615/
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