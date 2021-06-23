10:26
USD 84.56
EUR 100.60
RUB 1.16
Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Дело «Кумтора». 81 депутат просит изменить меру пресечения Асылбеку Жээнбекову

81 депутат Жогорку Кенеша просит изменить меру пресечения экс-торага Асылбеку Жээнбекову. Они выступили поручителями.

Как сообщили источники в парламенте, в обращении нардепы отметили грубое нарушение прав действующего депутата Асылбека Жээнбекова, предусмотренных статьей 78 Конституции от 5 мая 2021 года, со стороны следственных и надзорных органов.

Привлечение депутата к уголовной ответственности допускается только с согласия большинства от общего числа депутатов парламента, кроме случаев, когда он застигнут на месте преступления.

«Как известно, Асылбек Жээнбеков не застигнут на месте преступления. Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие в Кыргызской Республике. При применении меры пресечения следственный судья пришел к выводу без учета презумпции невиновности и без исследования доказательств совершения преступления, без вступившего в законную силу обвинительного приговора сделал выводы, что подозреваемый совершил особо тяжкое преступление против интересов государства и общества», — подчеркнули депутаты.

Парламентарий не может подвергаться преследованиям за высказываемые им в связи с депутатской деятельностью суждения или за результаты голосования в парламенте.

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев.  Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи двух бывших депутатов — Таланта Узакбаева и Алмазбека Баатырбекова. Они пошли на сотрудничество со следствием.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198546/
просмотров: 739
Версия для печати
Материалы по теме
Беспорядки в Бишкеке. Допросили Эльвиру Сурабалдиеву
Дело «Кумтора». Почему суд по аресту Бабанова проходил закрыто, объяснил эксперт
Дело «Кумтора». Адвокаты потребовали доставить в суд Исхака Пирматова
Дело «Кумтора». Омурбека Бабанова оставили под стражей
Дело «Кумтора». Между приставами и родственниками Бабанова произошла перепалка
Дело «Кумтора». Депутатов не впустили на меру пресечения Омурбеку Бабанову
Российский мультимиллионер Александр Лебедев побывал на «Кумторе»
Дело «Кумтора». Адвокат Омурбека Бабанова грозится подать в суд на ОТРК за ложь
Дело «Кумтора». Обвинения Омурбека Бабанова несостоятельны, считают сторонники
Дело «Кумтора». Роза Айтматова обеспокоена арестами, напоминающими репрессии
Популярные новости
Должен&nbsp;ли Улукбек Марипов уйти в&nbsp;отставку? Опрос Должен ли Улукбек Марипов уйти в отставку? Опрос
Садыр Жапаров отреагировал на&nbsp;некорректное высказывание депутата о&nbsp;дунганах Садыр Жапаров отреагировал на некорректное высказывание депутата о дунганах
Третья волна COVID-19. В&nbsp;случае обострения ситуации выборы перенесут Третья волна COVID-19. В случае обострения ситуации выборы перенесут
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;14-18 июня Кыргызстан: кадровые перестановки за 14-18 июня
Бизнес
Dos Credobank дарит добро Dos Credobank дарит добро
EURO-2020: Хорватия&nbsp;&mdash; Шотландия, Словакия&nbsp;&mdash; Испания эксклюзивно на&nbsp;O!TV EURO-2020: Хорватия — Шотландия, Словакия — Испания эксклюзивно на O!TV
Программа Нарендры Моди Make in&nbsp;India стимулирует промышленность страны Программа Нарендры Моди Make in India стимулирует промышленность страны
Газифицируйте дома и&nbsp;объекты в&nbsp;рассрочку без процентов с&nbsp;1&nbsp;июля Газифицируйте дома и объекты в рассрочку без процентов с 1 июля
23 июня, среда
10:25
Назначен новый спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Назначен новый спецпредставитель ЕС по Центральной Азии...
10:24
Рост цен на ГСМ. В июле топливо в Кыргызстане подорожает еще на 6 процентов
10:19
Поправки в закон об НПО — это дополнительное бремя и ограничение свобод
10:16
COVID-19. В ВОЗ заявили о продолжающемся снижении числа новых случаев в мире
10:15
Третья волна COVID-19. Кабинет министров соберется на внеочередное заседание