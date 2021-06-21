Дело «Кумтора». Политики просят освободить Омурбека Бабанова из-под стражи

Государственные и культурные деятели Кыргызстана назвали задержание Омурбека Бабанова безосновательным. Они обратились с просьбой о его освобождении, направив открытое письмо президенту Садыру Жапарову как гаранту Конституции.

Бывший премьер-министр Апас Джумагулов, академик Абдыганы Эркебаев, экс-спикер парламента Алтай Борубаев, народный поэт Анатай Омурканов, герой КР, нейрохирург Миталип Мамытов, экс-госсекретарь КР Накен Касиев, профессоры Роза Айтматова, Муратбек Бегалиев, Сулайман Кайыпов, генералы Абдыгул Чотбаев и Анатолий Скаргин, а также экс-вице-премьер-министр Уктомхан Абдуллаева считают, что уголовное преследование Омурбека Бабанова необоснованно.

«Если бы Омурбек Бабанов допустил нарушение законов в отношении «Кумтора», прежняя власть во время его политического гонения возбудила бы дело, повесив на него вину», — говорится в обращении.

Они также отметили, что в борьбе за правопорядок не должны страдать невиновные люди, каким, по их мнению, является Омурбек Бабанов.

«Обращаемся к вам с просьбой изменить меру пресечения Омурбеку Бабанову под подписку о невыезде. Для народа важно, чтобы следствие и судебные процессы проходили открыто», — просят авторы обращения.

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».