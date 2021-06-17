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Власть

Очерняет армия фейков. Депутат Шайлообек Атазов жалуется на соцсети

«Некоторые политики через свою армию фейков поливают нас грязью», — заявил депутат Шайлообек Атазов на сегодняшнем заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, в социальных сетях участились распространение недостоверной информации и очернение нардепов.

«Начиная от президента, всех, кто сейчас взял груз ответственности за страну, стали очернять. Они публикуют издевательские и оскорбляющие материалы. Распространение недостоверной информации — это как поедание мяса родного человека. Мы что, должны сидеть тут и на все соглашаться? Когда заходишь на страницу авторов этих материалов в соцсетях, у них ничего нет, кроме фото птиц в профиле. Если человек работает плохо, пусть за это ответит в рамках закона, но не надо оскорблять и очернять через фейки», — сказал народный избранник.

Он заподозрил некоторых членов кабинета министров в связи с фейковыми аккаунтами в социальных сетях. «Я хочу предупредить некоторых министров, членов кабмина. Придет время, и вы тоже уйдете с работы. У меня тоже есть информация о вас. Мы знаем, что некоторые политики, которые брали деньги «Кумтора», теперь сидят с армией фейков и занимаются очернением», — заявил Шайлообек Атазов.

Напомним, Шайлообек Атазов в октябре 2020 года баллотировался в парламент от партии «Мекеним Кыргызстан», которую связывают с Райымбеком Матраимовым. Ранее сайт Factcheck.kg выявил, что 82 процента поддерживающих братьев Матраимовых в соцсетях — фейки.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197960/
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