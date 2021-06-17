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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. Аннулированы незаконные прописки в Оше и Токмаке

В Оше и Токмаке аннулированы незаконные прописки. Об этом сообщила член ЦИК Гульнара Джурабаева.

По ее словам, за неделю признаны недействительными прописки 4 тысяч граждан в Оше и 800 в Токмаке. «Без давления ЦИК этого не удалось бы добиться. Но авторы схемы не выявлены», — отметила Гульнара Джурабаева.

Отметим, что некоторые кандидаты прописывали жителей близлежащих сел в своих квартирах или квартирах своих родственников. К примеру, в Токмаке в одной квартире один из претендентов на мандат в период апрельской кампании прописал 250 человек, включая водителя мэра города.

В трех городах — Бишкеке, Оше и Токмаке — 11 июля пройдут повторные выборы в местные кенеши. ТИК 20 июня объявят, какие политорганизации зарегистрированы. Агитация начнется 21 июня и продлится до 8.00 10 июля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197937/
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