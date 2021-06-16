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Власть

Нехватка поливной воды. Депутаты потребовали отчета Улукбека Марипова

Сегодня на заседании парламента несколько депутатов потребовали явки председателя кабинета министров Улукбека Марипова.

По словам Бактыбека Райымкулова, глава кабмина должен отчитаться о работе по обеспечению поливной водой.

«Вот он ездил по Чуйской области, но вместо того, чтобы решить проблемы, он объявил выговор руководителям. Дехкане звонят, они не знают, что делать. Может, Марипов туда для пиара ездил? Нужно вынести этот вопрос на обсуждение палаты. Сокулукский, Жайылский, Панфиловский районы без поливной воды. Не растет пшеница, все горит, морковка, лук пропадают. В Таласской области тоже нет воды», — сказал Бактыбек Райымкулов.

Другие депутаты поддержали коллегу, отметив, что кабмин должен дать информацию и по экономической ситуации.

В итоге спикер парламента Талант Мамытов попросил убрать из повестки 17 июня пункт «Разное».

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/197877/
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