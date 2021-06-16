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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Избирательные комиссии — не инструмент устранения неугодных

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова заявила, что решение об исключении тех или иных кандидатов или партий должно быть обосновано и не носить сугубо политический характер.

По ее словам, должно быть четко разграничено, что по тем нарушениям, по которым предусмотрена уголовная ответственность, Центральная избирательная комиссия в случае, если кандидаты и партии допускают их, должна получить заключение соответствующего органов внутренних дел. «То есть деполитизация заключается именно в том, чтобы избирательная комиссия перестала быть административным регулятором участия или неучастия партий или кандидатов в выборах, как это бывало до реформы, когда избирательные комиссии выступали инструментом удаления «неугодных», — отметила Нуржан Шайлдабекова.

Она добавила, что на сегодня выборное законодательство позволяет в полной мере эффективно бороться с нарушениями. В свою очередь начальник отдела следственной службы МВД Султан Макилов отметил, что на прошедших выборах в местные кенеши было много нарушений, в основном они касались использования административного ресурса и подкупа избирателей.

По словам члена ЦИК Гульнары Джурабаевой, есть нарушения, которые носят скрытый характер, которые тяжело расследовать и наказывать.

«Прежде всего, это касается административного ресурса и подкупа. Проблема заключается в том, что подкуп часто осуществляется через сеть государственных или муниципальных служащих, и доказать это сложно. Но по мере использования социальных сетей, интернета мир становится прозрачнее, когда нарушение становится достоянием общественности, это помогает правоохранительных органам», — сказала она.

В трех городах — Бишкеке, Оше и Токмаке 11 июля пройдут повторные выборы в местные кенеши. ТИКи 20 июня объявят, какие политорганизации зарегистрированы. Агитация начнется 21 июня и продлится до 8.00 10 июля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197871/
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