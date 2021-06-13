Повторные выборы. «Реформа» провела съезд и определила список кандидатов

В Бишкеке прошел съезд партии «Реформа». Об этом 24.kg сообщили в штабе политорганизации.

По его данным, на повторные выборы в Бишкекский городской кенеш «Реформа» идет, также объединившись с партиями «Адилеттуу Кыргызстан» и «Асман Ала-Тоо».

Известно, что в составе команды появились новые лица, однако штаб пока не называет их имен. В политорганизации лишь отметили, что команда усилилась.

На съезде делегаты утвердили предвыборный список кандидатов в депутаты БГК.

Свой съезд провела и партия «Ата-Журт Кыргызстан».