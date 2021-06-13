Повторные выборы. «Реформа» провела съезд и определила список кандидатов

В Бишкеке прошел съезд партии «Реформа». Об этом 24.kg сообщили в штабе политорганизации.
По его данным, на повторные выборы в Бишкекский городской кенеш «Реформа» идет, также объединившись с партиями «Адилеттуу Кыргызстан» и «Асман Ала-Тоо».
Известно, что в составе команды появились новые лица, однако штаб пока не называет их имен. В политорганизации лишь отметили, что команда усилилась.
На съезде делегаты утвердили предвыборный список кандидатов в депутаты БГК.
Свой съезд провела и партия «Ата-Журт Кыргызстан».
Ранее от участия отказалась НДПК. Затем от участия в выборах отказалась «Ак Бата».
На сегодня заявления подали 16 партий. Срок подачи документов в ТИК истекает сегодня — 13 июня. 20 июня комиссии объявляют, какие политорганизации зарегистрированы. Агитация начнется 21 июня и продлится до 8.00 10 июля.