Общество

В ООН начинается работа по пересмотру 40 тысяч мандатов

Реформа системы Организации Объединенных Наций в рамках инициативы «ООН-80» выходит на новый этап — от «диагностирования» проблем к практическим изменениям. Об этом заявила председатель Генеральной Ассамблеи Анналена Бербок.

По ее словам, спустя год после запуска инициативы виден значительный прогресс. В частности, важным шагом стало принятие на прошлой неделе ключевой резолюции о создании, реализации и пересмотре мандатов.

За более чем 80 лет существования ООН создано свыше 40 тысяч мандатов. При этом часть из них утратила актуальность, дублируется или не используется.

«Речь не просто об административной реформе, а о том, чтобы ресурсы ООН соответствовали современным приоритетам и потребностям», — подчеркнула Анналена Бербок.

  • Мандаты — это запросы или поручения, исходящие от Генеральной Ассамблеи, Совета Безопасности и Экономического и социального совета ООН. В настоящее время действует более 40 тысяч мандатов, реализацией которых занимаются около 400 межправительственных органов. Они требуют проведения свыше 27 тысяч заседаний ежегодно и приводят к созданию примерно 2,3 тысячи страниц документации каждый день. По оценкам, это обходится в $360 миллионов в год.
  • Мандаты направляют деятельность ООН более чем в 190 странах и территориях — от миротворчества до гуманитарного реагирования и устойчивого развития. Однако многие из них устарели или пересекаются друг с другом, а их структура становится все сложнее.
Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в наступившие выходные
Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Кыргызстан и Таджикистан согласовали совместные патрули на границе
В Бишкеке ожидаются грозы. Прогноз погоды на 6-8 апреля
«Банк Компаньон» и RCA Living запускают ипотеку для Royal Central Park
Купили и разделили. Simbank запустил рассрочку до 24 месяцев на любые траты
KICB: 25 лет надежности и новый этап развития в Оше
Бурный рост сделок в Royal Central Park на мероприятии 4 апреля 2026 года
