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Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Дело «Кумтора». Эдуард Кубатов рассказал, зачем его вызвали в ГКНБ

Экс-члена совета директоров компании Centerra Gold Inc. Эдуарда Кубатова приглашали в АКС ГКНБ в качестве консультанта. Об этом он сообщил 24.kg.

По его словам, в ведомство он был приглашен на консультационную встречу. По уголовному делу он не имеет никакого процессуального статуса.

«Встреча продлилась три часа. Меня пригласили как бывшего члена совета директоров. Это была консультационная встреча. Мы квалифицированно переговорили с представителями Антикоррупционной службы. Я рассказал о деятельности совета директоров, как она формируется. Кроме того, сказал об отдельных процедурах и регламенте деятельности независимого директора», — сказал Эдуард Кубатов.

Ранее сообщалось о том, что Эдуарда Кубатова допросили в качестве свидетеля по делу «Кумтора».

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. Начало июня ознаменовалось громкими арестами. Бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов и Талант Узакбаев водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда также арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов и бывший спикер парламента Асылбек Жээнбеков.

Под стражу заключены также экс-руководитель аппарата президента Данияр Нарымбаев и бывший первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков.

Их сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197329/
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