Дело «Кумтора». Эльвиру Сурабалдиеву и Наталью Никитенко допросили в прокуратуре

Депутата парламента Наталью Никитенко допросили в Военной прокуратуре по делу «Кумтора». Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что нардепа вызывали на допрос по вопросу Водного кодекса, в который были внесены изменения в 2017 году.

Известно, что по этому же делу была допрошена и экс-вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева. В 2017-м она была депутатом парламента.

Отметим, что изменения в Водный кодекс предполагали исключение ледников Давыдова и Лысый из запрета для деятельности горнодобывающей промышленности, которая может повлиять на их состояние.

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. Начало июня ознаменовалось громкими арестами. Бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов и Талант Узакбаев водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда также арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов и бывший спикер парламента Асылбек Жээнбеков.

Под стражу заключены также экс-руководитель аппарата президента Данияр Нарымбаев и бывший первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков.

Их сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.