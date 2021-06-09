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Власть

ФУГИ перешел в ведение Министерства инвестиций

Председатель кабмина Улукбек Марипов утвердил положение о Министерстве инвестиций.

Согласно постановлению, Министерство инвестиций, образованное на базе Государственного агентства по продвижению и защите инвестиций при Министерстве экономики и финансов, будет ответственно за разработку политики в сферах инвестиций, государственно-частного партнерства, управления государственным имуществом, банкротства и его предупреждения, а также развития свободных и иных экономических зон.

В ведение министерства переходят Фонд по управлению государственным имуществом, департамент по делам банкротства и государственное учреждение «Центр государственно-частного партнерства».
Ссылка: https://24.kg/vlast/197070/
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