ФУГИ перешел в ведение Министерства инвестиций

Председатель кабмина Улукбек Марипов утвердил положение о Министерстве инвестиций.

Согласно постановлению, Министерство инвестиций, образованное на базе Государственного агентства по продвижению и защите инвестиций при Министерстве экономики и финансов, будет ответственно за разработку политики в сферах инвестиций, государственно-частного партнерства, управления государственным имуществом, банкротства и его предупреждения, а также развития свободных и иных экономических зон.

В ведение министерства переходят Фонд по управлению государственным имуществом, департамент по делам банкротства и государственное учреждение «Центр государственно-частного партнерства».