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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Кандидат на должность главы айыл окмоту должен пройти «Кыргызтест»

11 апреля завершились выборы в местные кенеши в 28 городах и 420 аймаках. ЦИК назначила даты избрания мэров и глав айыл окмоту.

Отметим, что в аймаках, где избирались кандидаты-одномандатники, повторное голосование не потребовалось.

Для регистрации претендента на должность главы айыл окмоту депутаты айыльного кенеша, выдвинувшие его, а также аким района, представивший кандидата, не позднее чем за пять рабочих дней до дня выборов представляют в соответствующую территориальную избирательную комиссию письменное решение о выдвижении, заявление кандидата о согласии баллотироваться, биографические данные претендента с указанием его фамилии, имени, отчества, даты рождения, места работы, занимаемой должности и места жительства.

Необходимо также представить нотариально заверенные копии трудовой книжки и диплома о высшем образовании, справку об отсутствии судимости или решение суда о ее погашении, за исключением судимости за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Претендент на пост главы айыл окмоту должен пройти «Кыргызтест» и направить в Центризбирком сертификат об уровне владения государственным языком.

Он также дает согласие на сбор и обработку персональных данных в установленной форме. Кандидат подтверждает достоверность сведений, представляемых в избирательную комиссию, и несет ответственность за их достоверность.

Выборы главы айыл окмоту назначаются ЦИК не позднее 10 календарных дней со дня первого заседания вновь избранного айыльного кенеша. В случае досрочного освобождения главы айыл окмоту от занимаемой должности повторные выборы назначаются не позднее 10 календарных дней со дня образования вакансии.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Столичная ТИК отменила итоги выборов в Бишкеке, ранее ЦИК признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195299/
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