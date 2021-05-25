Глава ФУГИ заверяет, что законодательная база для приватизации гособъектов есть

«На сегодня есть вся правовая база для проведения приватизации», — заявил председатель Фонда по управлению госимуществом Мирлан Бакиров на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике.

Читайте по теме Приватизация госимущества: зачем это нужно и будет ли толк

По его словам, программа приватизации принята с согласия Жогорку Кенеша. Сейчас она идет. В нее включены около 20 объектов. Есть законы о приватизации и об акционерных обществах. Принят Жогорку Кенешем и находится на подписи у президента закон об оценочной деятельности. Поэтому есть база для дальнейшей приватизации.

«Есть много объектов, которые нужно приватизировать или рассматривать путь реструктуризации, аутсорсинга, доверительного управления, государственно-частного партнерства. Законодательной базы на сегодня достаточно, чтобы обеспечить прозрачность процесса», — сказал Мирлан Бакиров.

Депутат Гульшат Асылбаева обратилась к главе ФУГИ с просьбой официально сообщить в СМИ, какие объекты попадут под приватизацию, какие останутся в собственности государства.

«Все должно быть понятно, чтобы не было никаких домыслов, что собираются отдать за бесценок. Я думаю, что правительство должно эту программу провести и донести до населения», — сказала она.

Напомним, что Министерство экономики и финансов обозначило основные направления реформ по управлению государственными активами. Предлагается ликвидировать или приватизировать неэффективные госпредприятия.