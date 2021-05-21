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Власть

Кремль подтвердил: Садыр Жапаров и Владимир Путин обсудят проблемы границы

Пресс-служба президента России подтвердила, что во время встречи президенты Владимир Путин и Садыр Жапаров обсудят ситуацию на кыргызско-таджикской границе.

Сообщается, что переговоры состоятся 24 мая в Сочи. Планируется рассмотреть вопросы дальнейшего развития российско-кыргызских отношений, стратегического партнерства и союзничества, тематику взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

«Кроме того, планируется обменяться мнениями по актуальным региональным проблемам, включая укрепление стабильности на кыргызско-таджикистанской границе», — говорится в сообщении.

Напомним, что лидер Российской Федерации Владимир Путин 18 мая на церемонии вручения верительных грамот сообщил, что встретится с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым в Сочи. Это будет вторая за три месяца встреча глав двух дружественных государств.

Ссылка: https://24.kg/vlast/194842/
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