Минэкономики предлагает безналичный расчет при сделках свыше полмиллиона сомов

Министерство экономики и финансов инициировало законопроект, направленный на борьбу с теневой экономикой. Документ вынесен на общественное обсуждение.

По словам разработчиков, оплата при сделке на сумму, превышающую 500 тысяч сомов, должна быть только безналичной.

Правило распространяется не только на финансовые операции между компаниями, но и на сделки, заключенные между отдельными предпринимателями как физическими лицами.

Авторы ссылаются на различные исследования, которые были проведены в последние годы при поддержке международных доноров. Согласно анализу, объем теневой экономики в Кыргызстане составляет от 30 до 39 процентов к ВВП, что представляет реальную угрозу для экономической безопасности страны и является серьезным барьером для развития малого и среднего бизнеса, создавая неравные условия для конкуренции.

Инициаторы считают, что предлагаемая норма закона будет относиться и к сделкам о купле-продаже недвижимости. Нотариусам запретят их регистрировать, если сумма составит более 500 тысяч сомов и деньги при этом не переведены безналичным платежом.

Планируется, что закон заработает с 1 января 2023 года.