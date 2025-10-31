В Кыргызстане в сферу безналичной оплаты вносятся изменения

Садыр Жапаров подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере налогообложения. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы.

По ее данным, предлагается внести изменения в части установления прямого запрета на применение в предпринимательской деятельности оборудования (программно-технического устройства), предназначенного для осуществления платежей с использованием банковских платежных карт и/или электронных денег и/или двухмерных символов штрихкода (QR-кода) национального стандарта и/или иных инструментов безналичной оплаты, зарегистрированных на физическое лицо.

Закон принят Жогорку Кенешем 18 сентября 2025 года в целях совершенствования налогового законодательства, упрощения процедур налогового администрирования, а также создания условий для добросовестной конкуренции и сокращения теневой экономики.