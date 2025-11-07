ГНС разъяснила нормы о безналичных расчетах: наличные платежи не отменяются

Государственная налоговая служба прокомментировала распространяемую информацию о полном запрете наличных расчетов в торговле. В ведомстве подчеркнули — такие заявления не соответствуют действительности.

Как сообщили в ГНС, законом от 29 октября 2025 года внесены изменения в Налоговый и Трудовой кодексы, которые направлены на повышение прозрачности расчетов, защиту прав потребителей и сокращение теневого оборота. Изменения не отменяют наличные платежи, а лишь вводят ответственность за нарушения при использовании безналичных инструментов.

С 1 января 2026 года предпринимателям будет запрещено использовать в бизнесе платежные инструменты (POS-терминалы, QR-коды, электронные кошельки), оформленные на физическое лицо для личных платежей.

За первое нарушение предусмотрено предупреждение.

При повторных:

для физлиц — штраф 50 расчетных показателей, при повторных нарушениях — 130;

для юрлиц — 280 расчетных показателей, при повторных — 650.

Также вводится штраф для банков за непредоставление информации налоговым органам — 650 расчетных показателей.

В ГНС отмечают, что меры направлены на создание равных условий для бизнеса и повышение доверия потребителей. Предприниматели обязаны обеспечивать возможность оплаты товаров и услуг банковскими картами, электронными кошельками и QR-кодами.

Кроме того, изменения касаются и Трудового кодекса: с 1 января 2026 года работодатели — индивидуальные предприниматели должны выплачивать заработную плату иностранным работникам в безналичной форме. Исключения предусмотрены для сезонных работ, ЧС и случаев отсутствия банковской инфраструктуры.