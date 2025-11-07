15:43
USD 87.45
EUR 100.76
RUB 1.08
Экономика

ГНС разъяснила нормы о безналичных расчетах: наличные платежи не отменяются

Государственная налоговая служба прокомментировала распространяемую информацию о полном запрете наличных расчетов в торговле. В ведомстве подчеркнули — такие заявления не соответствуют действительности.

Как сообщили в ГНС, законом от 29 октября 2025 года внесены изменения в Налоговый и Трудовой кодексы, которые направлены на повышение прозрачности расчетов, защиту прав потребителей и сокращение теневого оборота. Изменения не отменяют наличные платежи, а лишь вводят ответственность за нарушения при использовании безналичных инструментов.

С 1 января 2026 года предпринимателям будет запрещено использовать в бизнесе платежные инструменты (POS-терминалы, QR-коды, электронные кошельки), оформленные на физическое лицо для личных платежей.

За первое нарушение предусмотрено предупреждение.
При повторных:

  • для физлиц — штраф 50 расчетных показателей, при повторных нарушениях — 130;
  • для юрлиц — 280 расчетных показателей, при повторных — 650.

Также вводится штраф для банков за непредоставление информации налоговым органам — 650 расчетных показателей.

В ГНС отмечают, что меры направлены на создание равных условий для бизнеса и повышение доверия потребителей. Предприниматели обязаны обеспечивать возможность оплаты товаров и услуг банковскими картами, электронными кошельками и QR-кодами.

Кроме того, изменения касаются и Трудового кодекса: с 1 января 2026 года работодатели — индивидуальные предприниматели должны выплачивать заработную плату иностранным работникам в безналичной форме. Исключения предусмотрены для сезонных работ, ЧС и случаев отсутствия банковской инфраструктуры.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/350092/
просмотров: 199
Версия для печати
Материалы по теме
В ГНС разъясняют, почему сумма за обслуживание в кафе указывается в чеках разная
В Кыргызстане в сферу безналичной оплаты вносятся изменения
Нотариусов, не использующих ККМ, могут лишить лицензии
ГНС и КТУ «Манас» договорились о подготовке ювелиров в Кыргызстане
ГНС: Выручка кафе, подключенных к фискальному софту, выросла в семь раз
Рейд в городе Ош. Налоговая служба выявила партию незаконных лекарств
На КПП «Ак-Жол» пресекли незаконный ввоз стоматологических имплантатов
По итогам жалоб из ГНС уволены 13 налоговиков
В Бишкеке обнаружен подпольный цех по производству контрафактного алкоголя
ГНС собрала 59,7 миллиарда сомов страховых взносов с начала 2025 года
Популярные новости
Кабинет налогоплательщика. Почему его нужно открыть каждому кыргызстанцу Кабинет налогоплательщика. Почему его нужно открыть каждому кыргызстанцу
В&nbsp;Кыргызстане пени и&nbsp;штрафы будут начисляться автоматически В Кыргызстане пени и штрафы будут начисляться автоматически
Мясо в&nbsp;Бишкеке снова подорожает? Госрегулирование цен заканчивается 12&nbsp;ноября Мясо в Бишкеке снова подорожает? Госрегулирование цен заканчивается 12 ноября
Кабмин обяжет бизнес принимать оплату только картой Кабмин обяжет бизнес принимать оплату только картой
Бизнес
О! удвоил гигабайты и&nbsp;минуты&nbsp;&mdash; тарифы &laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo; стали еще выгоднее О! удвоил гигабайты и минуты — тарифы «Переходи на О! Комбо» стали еще выгоднее
Unlock the Touch of&nbsp;All-in-One. Второе путешествие во&nbsp;Вьетнам с&nbsp;RCA Living Unlock the Touch of All-in-One. Второе путешествие во Вьетнам с RCA Living
Бизнес без границ: смарт POS-терминал 3-в-1 от&nbsp;MegaPay Бизнес без границ: смарт POS-терминал 3-в-1 от MegaPay
Elite House запускает &laquo;Оранжевую пятницу x4&raquo;&nbsp;&mdash; время теплых цен Elite House запускает «Оранжевую пятницу x4» — время теплых цен
7 ноября, пятница
15:43
Казахстан, Таджикистан и Узбекистан закупают три десятка самолетов Boeing Казахстан, Таджикистан и Узбекистан закупают три десятк...
15:26
Трем депутатам Жогорку Кенеша запретили въезд на территорию России
15:24
ГНС разъяснила нормы о безналичных расчетах: наличные платежи не отменяются
15:08
Все горные перевалы открыты: движение осуществляется без перебоев
15:08
Председатель ГКНБ обвинил основателя «Аю Холдинга» в уклонении от уплаты акцизов