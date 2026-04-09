В Бишкеке водителям автобусов повысят зарплату на треть и уберут наличную оплату

Мэр Бишкека провел рабочую встречу с водителями муниципального предприятия «Бишкекский городской транспорт», обсудив ключевые меры по модернизации отрасли. Главное внимание уделили переходу на безналичную оплату проезда и повышению заработной платы водителей на 30 процентов.

По данным пресс-службы муниципалитета столицы, безналичная система позволит точнее учитывать пассажиропоток, снизить риски коррупции и повысить безопасность на линии, а рост зарплат должен помочь сократить дефицит водителей.

Также мэр подчеркнул важность соблюдения Правил дорожного движения, дисциплины на линии и высадки пассажиров только на остановках, а также воспитания культуры пользования общественным транспортом среди жителей.

Проект по переходу на безналичную оплату и повышению зарплат будет внесен на рассмотрение Бишкекского городского кенеша в ближайшее время.