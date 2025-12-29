Количество безналичных поездок в общественном транспорте Бишкека растет

В 2025 году в Бишкеке осуществлено 160 миллионов безналичных поездок в общественном транспорте. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор по операционной деятельности проекта «Тулпар» Бекжан Акматбеков.

По его словам, рост по сравнению к 2024 году составил примерно 45 процентов.

Этому способствовали в первую очередь увеличение количества новых автобусов в столице, а также масштабирование и стабильное функционирование системы безналичной оплаты.

В среднем ежемесячно выполняется 13,4 миллиона безналичных поездок, в среднем в сутки — около 440 тысяч поездок.

Рекордный месяц — октябрь, когда совершили более 15 миллионов безналичных поездок.

Бекжан Акматбеков озвучил динамику по годам:

в 2022 году совершено 7 миллионов безналичных поездок;

в 2023-м — 24 миллиона;

в 2024-м — 110 миллионов;

в 2025-м — 160 миллионов.

Проект работает с 2020-го, но в полной мере запущен с августа 2023-го.

В среднем ежедневно на линии выходили 1 тысяча 27 автобусов.

Отметим, что при безналичной оплате проезд в автобусе обходится в 17 сомов, за наличные — в 20 сомов.