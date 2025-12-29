12:42
USD 87.43
EUR 102.96
RUB 1.12
Общество

Количество безналичных поездок в общественном транспорте Бишкека растет

В 2025 году в Бишкеке осуществлено 160 миллионов безналичных поездок в общественном транспорте. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор по операционной деятельности проекта «Тулпар» Бекжан Акматбеков.

По его словам, рост по сравнению к 2024 году составил примерно 45 процентов.

Этому способствовали в первую очередь увеличение количества новых автобусов в столице, а также масштабирование и стабильное функционирование системы безналичной оплаты.

В среднем ежемесячно выполняется 13,4 миллиона безналичных поездок, в среднем в сутки — около 440 тысяч поездок.

Рекордный месяц — октябрь, когда совершили более 15 миллионов безналичных поездок.

Бекжан Акматбеков озвучил динамику по годам:

  • в 2022 году совершено 7 миллионов безналичных поездок;
  • в 2023-м — 24 миллиона;
  • в 2024-м — 110 миллионов;
  • в 2025-м — 160 миллионов.

Проект работает с 2020-го, но в полной мере запущен с августа 2023-го.

В среднем ежедневно на линии выходили 1 тысяча 27 автобусов.

Отметим, что при безналичной оплате проезд в автобусе обходится в 17 сомов, за наличные — в 20 сомов. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356448/
просмотров: 249
Версия для печати
Материалы по теме
Проект «Тулпар». За год в Бишкеке выдали более 20 тысяч льготных карт
Обладатели карт «Тулпар» смогут оплачивать проезд в транспорте Ташкента
В Бишкеке за 12 месяцев отремонтировали 1 тысячу 917 трансформаторов
Генплан-2050 не предусматривает вынос железной дороги за пределы Бишкека
Смог. Есть комплекс мер, но резко улучшить ситуацию проблематично — Минприроды
Бишкеку в 2026 году выделят 6 миллиардов сомов — Адылбек Касымалиев
Украшение елки на площади Ала-Тоо обошлось бюджету Бишкека в 2 миллиона сомов
БГК утвердил программу развития соцзащиты населения Бишкека до 2028 года
Центр для детей на базе школы № 61 в Бишкеке откроют в феврале
В Бишкекском центре для детей дедовщина и жестокое обращение — депутат БГК
Популярные новости
В&nbsp;аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта В аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта
Граждане, чьи дома сносят из-за железной дороги, просят компенсации Граждане, чьи дома сносят из-за железной дороги, просят компенсации
Киевскую в&nbsp;Бишкеке сделают пешеходной: по&nbsp;улице запустят электробусы и&nbsp;трамвай Киевскую в Бишкеке сделают пешеходной: по улице запустят электробусы и трамвай
Генерал Чотбаев об&nbsp;Афганистане, цене слова и&nbsp;борьбе с&nbsp;лжеветеранами Генерал Чотбаев об Афганистане, цене слова и борьбе с лжеветеранами
Бизнес
Встречайте Новый год с&nbsp;надежной сетью Beeline Встречайте Новый год с надежной сетью Beeline
Какой вы&nbsp;предприниматель? Тест Какой вы предприниматель? Тест
Новогодний чекап здоровья: начните год вместе с&nbsp;сетью клиник Acıbadem Новогодний чекап здоровья: начните год вместе с сетью клиник Acıbadem
&laquo;Айыл Банк&raquo; подвел итоги 2025&nbsp;года: новые цифровые сервисы «Айыл Банк» подвел итоги 2025 года: новые цифровые сервисы
29 декабря, понедельник
12:42
В странах СНГ запустили единый геопортал: для чего он нужен В странах СНГ запустили единый геопортал: для чего он н...
12:00
Встречайте Новый год с надежной сетью Beeline
12:00
Судья ВС КР о новшествах трудового права и о том, как это отразится на людях
11:50
Проект «Тулпар». За год в Бишкеке выдали более 20 тысяч льготных карт
11:48
Обладатели карт «Тулпар» смогут оплачивать проезд в транспорте Ташкента