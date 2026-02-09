20:58
Общество

Три тысячи в карман. В БГК недовольны безналичной оплатой в автобусах Бишкека

В Бишкеке нет борьбы с наличной оплатой в общественном транспорте. Об этом на заседании постоянной комиссии столичного кенеша по вопросам совершенствования вновь присоединенных территорий к столице сообщил депутат Казыбек Эргешов.

«Когда повышали тарифы на проезд, нам обещали в течение 2025 года полностью искоренить наличную оплату. Но на сегодня мы не видим этого. Наоборот, утвердили определенный план для водителей для сдачи каждый месяц. Это же не частники. Какой может быть план? Если собирают наличные, то есть свой интерес. Основная сумма денег идет мимо городского бюджета и остается в карманах водителей. Это неправильная политика», — возмутился нардеп.

Представитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Руслан Исаков пообещал, что в 2026 году автобусы полностью перейдут на безналичную оплату.

По его словам, пока же водители должны сдавать план, в зависимости от маршрута он составляет три-четыре тысячи сомов в день.

Читайте по теме
В 2026 году автобусы Бишкека полностью перейдут на безналичную оплату проезда

«Три тысячи сомов сдаешь план городу, три тысячи кладешь в карман, плюс получаешь зарплату. Это же не частная структура, а муниципальная. Вы должны или контролеров предусмотреть для взимания оплаты, или же на безналичный расчет перейти. Этот вопрос открытый, будем еще рассматривать его с участием вице-мэра», — заметил Казыбек Эргешов.

Он также поднял вопрос нехватки общественного транспорта в отдельных частях города: «График частники не соблюдают, до конечных остановок не доезжают, интервал между автобусами очень большой. Кроме того, в присоединенных районах много узких дорог, большие автобусы не могут разъехаться».

Руслан Исаков заметил, что для узких дорог в 2026 году планируется закупить 625 единиц 8-метровых автобусов.

Их запустят по новым маршрутам. Схемы уже готовы, их планируют утвердить в течение 10-15 дней.
